Bombeiros acham corpo carbonizado de criança nos escombros de prédio em SP

São Paulo – Um segundo corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira, 8, em meio aos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro de São Paulo, que desabou após um incêndio no dia 1º de maio.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de SP informou que a vítima é aparentemente uma criança com sinais de carbonização.

O capitão Marcos Palumbo disse a jornalistas no local do desabamento que o corpo foi encontrado às 6h30 durante uma escavação manual e que as buscas serão intensificadas.

Ele detalhou ainda que a vítima foi encontrada em uma área diferente da que foram localizados os restos mortais de Ricardo Pinheiro, que estava sendo resgatado no momento em que o imóvel caiu.

Entre os desaparecidos estavam dois irmãos gêmeos e a mãe deles. Os bombeiros têm esperanças de localizar outras vítimas próximas ao local do corpo encontrado nesta manhã, diante da suposição de que a família estava reunida no momento em que o edifício ruiu.

Os bombeiros abandonaram as máquinas pesadas e fazem as escavações com cuidado, às vezes usando as próprias mãos. Eles contam com a ajuda de cães farejadores, que auxiliam na localização de vítimas soterradas.