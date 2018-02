Bom sinal para Doria: PSDB de SP vai escolher candidatos em março

São Paulo – O PSDB de São Paulo definiu ontem que vai realizar as suas prévias internas, para definição de candidatos, ainda em março, uma decisão que beneficia o prefeito de São Paulo, João Doria.

Doria tem pretensão de se candidatar a governador, e recebeu dois sinais favoráveis nos últimos dias.

O primeiro foi quando o presidente do partido, Geraldo Alckmin, anunciou que o PSDB terá candidato próprio, ao invés de apoiar a candidatura do atual vice-governador Márcio França, do PSB.

O segundo é a realização das prévias em março, já que Doria precisaria se desligar da prefeitura em abril se quisesse se candidatar (a regra é válida para quem ocupa um cargo no Executivo e vai concorrer a outro).

Ele não queria fazer isso sem a garantia de que seria o escolhido do partido, sob o risco de deixar a prefeitura e ficar sem mandato nenhum. Publicamente, porém, ele não comenta essa intenção.

Até os últimos dias, os adversários de Doria na briga, José Aníbal, Floriano Pesaro e Luiz Felipe d’Ávila, articulavam para marcar as prévias em abril ou maio, depois de dez debates pelo estado.

Segundo o PSDB, a eleição interna para escolha do candidato será realizada em 18 de março, com um segundo turno no dia 25. As regras para a eleição ainda não foram definidas, e serão debatidas no dia 5 de março.