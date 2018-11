Bolsonaro volta a Brasília para se encontrar com equipe de transição

Rio – O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSJ) chegou às 5h58 desta terça-feira, 13, à Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, no Rio, de onde embarca para Brasília em voo marcado para as 7h. Nesta terça, ele terá encontro na capital federal com ministros de tribunais superiores e com integrantes de sua equipe de transição.

Bolsonaro terá audiências com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Batista Brito Pereira, e com o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), José Coelho Ferreira.

Antes, estão previstas reuniões com a equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e com ministros já definidos para o próximo mandato, como o da Economia, Paulo Guedes – que viaja no mesmo voo – e a da Agricultura, Tereza Cristina. O presidente eleito deve retornar ao Rio de Janeiro no fim da tarde de quarta-feira, dia 14.