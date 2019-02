Bolsonaro visitará EUA na segunda quinzena de março

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, visitará os Estados Unidos na segunda quinzena de março, anunciou na quinta-feira o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, confirmando sua sintonia com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Já quase convergimos com uma data no início da segunda quinzena de março, que deve ser anunciada oficialmente em breve”, disse Araújo em entrevista coletiva em Washington.

O ministro das Relações Exteriores disse que a visita implicará em “uma nova visão” da aliança entre o Brasil e os Estados Unidos, “em um nível muito diferente e muito mais profundo”.

Trump e Bolsonaro pressionam por uma mudança na Venezuela, para tirar Nicolás Maduro do poder. Criticam fortemente os governos de Cuba e da Nicarágua e também compartilham posições “duras” sobre as mudanças climáticas e o papel da China.