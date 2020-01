Bolsonaro veta proposta que garante oferta de sangue aos pacientes do SUS

Brasília — O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou nesta quinta-feira (02) de forma integral proposta que busca garantir a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) a disponibilização de sangue, componentes, hemoderivados, medicamentos e outros recursos necessários ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento de suas doenças.

O projeto vetado (PL 6718/09, do Senado) foi aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro.

Segundo o Executivo, o veto integral ocorreu por “inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público” por parte do projeto. A mensagem enviada ao Congresso Nacional registra que foram ouvidos os ministérios da Economia e da Saúde.

O governo alega que o projeto cria despesa obrigatória ao Poder Público sem a indicação de fonte de custeio, e aponta a ausência do demonstrativo do respectivo impacto orçamentário e financeiro no exercício corrente e nos dois subsequentes, contrariando as previsões legais.

A mensagem de veto foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (27).

O veto ainda será apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional. Para derrubar um veto, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados e 41 senadores.