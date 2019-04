Bolsonaro vai editar MP para desburocratizar abertura de negócio, diz Onyx

O presidente Jair Bolsonaro assinará nesta semana uma medida provisória para, entre outras coisas, desburocratizar a abertura de negócios pelos cidadãos brasileiros, disse no domingo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, após reunir-se com o presidente.

“Falamos sobre uma questão muito importante que é a medida provisória que vai tratar da liberdade econômica. Pela primeira vez na história republicana brasileira o cidadão diante do Estado vai ter a verdade com ele, então é uma mudança muito significativa, estava dentro do plano de governo e ele deve assiná-la na terça ou na quarta-feira”, afirmou Onyx, que se recusou a dar mais detalhes sobre a MP.

“É para facilitar a vida das pessoas, para abrir seu negócio, para trabalhar, produzir renda, gerar emprego, é nessa linha. Os detalhes vão vir na data”, acrescentou.

O chefe da Casa Civil também comentou a conversa que Bolsonaro teve no fim de semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). De acordo com o Onyx, o encontro serviu para restabelecer uma linha direta de comunicação entre os dois.

“A reunião foi muito boa. Os dois reabriram um canal de conversação direta entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados”, afirmou o ministro.