Bolsonaro vai agir pelo convencimento com o Congresso, diz Onyx

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira, 11, em entrevista coletiva de balanço dos 100 dias de governo, que o presidente Jair Bolsonaro sempre agiu com independência no Congresso e sabe que tem que atuar por meio do convencimento e não da imposição, mas que não tem fugido do diálogo com os parlamentares.

Segundo Onyx, há uma adaptação a um novo momento e se está vivendo uma transição, que tem, em sua opinião, “se saído bem”.

O ministro disse que foi a população brasileira, nas urnas, que disse que não quer um “toma lá, da cá” na política ao eleger novos deputados federais, senadores e o mais improvável dos candidatos a presidente da República.

“Estamos baseado na experiência internacional, com honestidade, esforço, construindo um novo caminho”, disse.

Após o Planalto ser criticado pela relação tensa com o Congresso, Onyx disse que o governo está buscando encontrar o caminho para que os parlamentares se sintam valorizados e respeitados.