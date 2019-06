Bolsonaro vai à Câmara entregar projeto com mudanças em regras da CNH

Brasília — A Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados informou na manhã desta terça-feira, 4, que está tudo preparado para a visita do presidente Jair Bolsonaro logo mais à Casa. Bolsonaro vai entregar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), texto de projeto de lei que altera regras relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ainda não se sabe se Bolsonaro irá ao Congresso caminhando, como fez na última semana, quando participou de sessão de homenagem ao humorista Carlos Alberto da Nóbrega.

O encontro entre Bolsonaro e Maia está marcado para as 11h30, ocorrerá no gabinete do presidente da Casa e será fechado à imprensa. Somente a TV Câmara e a EBC poderão entrar no local para fazer imagens. Ao final, Bolsonaro deve falar com os jornalistas.