Bolsonaro tira Joice Hasselmann da liderança do governo no Congresso

Brasília — A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) deixou a liderança do governo no Congresso Nacional e será substituída pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO), disse o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), nesta quinta-feira (17).

A mudança — ainda não confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto nem comunicada à Secretaria-Geral da Mesa do Congresso — ocorre após Joice ter se envolvido em uma polêmica disputa sobre a liderança do PSL na Câmara.

A deputada assinou tanto uma lista para manter o deputado Delegado Waldir (GO) como líder do partido como outra para derrubá-lo e substituí-lo por Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente Jair Bolsonaro.

Waldir é ligado ao presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar (PE), que está em uma disputa interna na sigla com o próprio Bolsonaro e aliados.

Conflito

Na semana passada, Bivar afirmou que as denúncias de candidatos-laranja teriam motivado os recentes ataques de Bolsonaro à legenda. No dia anterior, o presidente falou a um apoiador, que se identificou como pré-candidato pela legenda no Recife, para que ele esquecesse o partido, que “está queimado para caramba”.

Em entrevista, o presidente do PSL disse que Bolsonaro já decidiu pela saída do partido e afirmou: “Acho que ele quis sair porque tem preocupação com as denúncias de laranjas. Ele quer ficar isento dessas coisas”.

Dois dias depois, Bolsonaro e mais 21 parlamentares enviaram um requerimento para Bivar solicitando uma auditoria nas contas públicas dos últimos cinco anos do partido.

No documento, os advogados Karina Kufa e Marcello Dias de Paula chamam de “precárias” as prestações de contas do partido. Dizem, ainda, que “a contumaz conduta pode ser interpretada como expediente para dificultar a análise e camuflar irregularidades”. (Leia a a representação na íntegra)

A ofensiva de parte dos membros do PSL vem na esteira das recentes investigações do Ministério Público e da Polícia Federal que acusam o partido de ter usado candidatas-laranja nas eleições. No começo do mês, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi indiciado como autor do esquema em Minas Gerais, mas foi mantido no cargo pelo presidente.

Recentemente, um depoimento dado à PF e uma planilha revelados pela Folha de São Paulo sugerem que dinheiro do esquema de Minas Gerais foi desviado por caixa 2 às campanhas de Antônio e do presidente Bolsonaro.