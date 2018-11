Bolsonaro terá reunião com o presidente do STF na quarta-feira

Brasília – O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) irá se reunir na próxima quarta-feira, 7, às 10 horas com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, em encontro previsto na agenda pública do magistrado divulgada pelo Supremo.

A reunião que ocorre no STF faz parte das conversas que Bolsonaro terá com autoridades dos demais poderes a partir desta terça-feira, 6, quando desembarca em Brasília em sua primeira agenda após ter sido eleito presidente.

Na quarta, Bolsonaro também deve se reunir às 16 horas com o atual presidente Michel Temer para um encontro simbólico que marcará o início da transição do governo.