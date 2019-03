Bolsonaro tem encontros com Onyx, Feliciano, Vélez, Canuto e militares

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro tem encontros agendados nesta sexta-feira, 29, com ministros, membros da Aeronáutica e da Boeing, e com o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Otávio de Noronha. No sábado, 30, ele embarca para Israel.

Bolsonaro começou a manhã com uma reunião com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o deputado Pastor Marco Feliciano (Pode-SP). Bolsonaro também conversa com o chefe da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez. A permanência do ministro no primeiro escalão foi posta ainda mais em dúvida nesta semana após a sua participação na Comissão de Educação da Câmara, onde ele foi sabatinado pelos parlamentares e deu respostas insuficientes aos questionamentos apresentados.

Na quinta-feira, 28, Bolsonaro admitiu que o Ministério da Educação tem “problemas”, mas que vai conversar com Vélez sobre o assunto e tomar as decisões necessárias. “Tem problemas (o MEC), tem. Ele (Vélez) é novo no assunto, não tem tato político. Vou conversar com ele e tomar decisões que tem que tomar”, declarou Bolsonaro a jornalistas.

Antes de receber Vélez, no entanto, Bolsonaro tem reunião agendada com membros da Aeronáutica e o presidente da Boeing, Dennis Muilenburg. No início da tarde, o presidente da República deve ainda se reunir com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.