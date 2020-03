Bolsonaro sugere adiamento de manifestações por conta do coronavírus

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro sugeriu que as manifestações populares previstas para o próximo domingo sejam adiadas por conta do novo coronavírus.

Portando máscara, o presidente confirmou durante transmissão semanal nas redes sociais, ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que fará um pronunciamento em rede nacional na noite desta quinta-feira, 12.

As manifestações têm entre seus motes protestos contra Legislativo e o Judiciário. Para Bolsonaro, mesmo sem as manifestação um “recado” já foi passado ao Congresso.

O presidente também afirmou que ainda não tem o resultado do exame que fez para testar se está com o novo coronavírus.

No início do vídeo, Bolsonaro afirmou que a covid-19 não possui “uma grande letalidade”, mas apresenta risco maior para pessoas acima de 60 anos como ele. Há alguns dias, ele falou que muito do que era noticiado sobre coronavírus “é mais fantasia”.

“(Esse vírus) Não tem uma grande letalidade, mas quem tem mais de 60 anos aumenta um pouquinho, na base de 15%. Pessoas acima de 60 anos, que é o meu caso, podem ter mais complicações”, declarou nesta quinta.

Após as suspeitas iniciais de que o Secretário Especial de Comunicação, Fabio Wanjgarten, contraiu a covid-19, Bolsonaro passou a ser monitorado por médicos desde o retorno dos Estados Unidos, na madrugada de quarta-feira. Depois da confirmação, hoje, de que Wanjgarten está com a doença, antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo, o presidente fez o exame. O resultado deve sair amanhã.