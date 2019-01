Bolsonaro sobrevoa área atingida por rompimento de barragem em Brumadinho

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro sobrevoa na manhã deste sábado, 26, a área onde ocorreu o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), onde até o momento foram contabilizadas nove mortes.

Presidente @jairbolsonaro sobrevoa área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho pic.twitter.com/s3n48ldCRw — Planalto (@planalto) January 26, 2019

Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Confins, pouco depois das 10h da manhã e deve retornar ao local após o sobrevoo, para uma reunião com autoridades locais e representantes da companhia.

Presidente @jairbolsonaro desembarca em Confins para sobrevoar área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho pic.twitter.com/YVnCwWn4kT — Planalto (@planalto) January 26, 2019

O presidente está acompanhado dos ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Santos Cruz (Secretaria de Governo) e Fernando Azevedo e Silva (Defesa).

A primeira-dama Michelle Bolsonaro não viajou para Minas, de acordo com a Assessoria do Palácio do Planalto.