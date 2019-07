Bolsonaro sobre navios iranianos: “governo está alinhado com gestão Trump”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 26, que espera resolver o “problema” dos navios iranianos parados há quase 50 dias no porto de Paranaguá (PR) “no máximo até segunda-feira (29) e sem criar qualquer rusga” com os Estados Unidos. Ele afirmou que “o governo está alinhado, sim, com o governo de Donald Trump”.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, determinou na noite de quarta-feira, 24, que a Petrobras abasteça os dois navios com bandeira do Irã que estão parados no litoral do Paraná desde junho. Ao recusar-se a fornecer o combustível, a estatal brasileira alegava que poderia ser punida pois as embarcações são alvo de sanções norte-americanas.

“Nosso governo está alinhado, sim, com o governo Trump. Estamos entrando em contato, temos conversado desde ontem (quinta) com o embaixador do governo americano nessa questão, tem a decisão do Toffoli. Agora, os bancos não querem, outros, né, não querem receber o recurso para esse reabastecimento do navio. Então espero que nas próximas horas, ou até no máximo segunda-feira, a gente resolva esse problema sem criar qualquer rusga com os Estados Unidos”, declarou o presidente.

Bolsonaro falou com a imprensa ao deixar o Palácio da Alvorada, no final da manhã. O presidente passará o resto do dia em Goiânia onde participará do 161º Aniversário da Polícia Militar de Goiás.