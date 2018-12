Bolsonaro só venceu porque não disputou comigo, diz Lula à BBC

São Paulo — Em sua primeira entrevista à imprensa desde que foi preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) nas urnas só foi possível porque ele estava fora da corrida eleitoral.

“Bolsonaro só venceu porque não disputou comigo”, disse o petista em uma carta para a BBC TV, divulgada nesta quinta-feira (6).

O líder petista cumpre pena de 12 anos e está detido desde abril deste ano, em Curitiba. Em agosto, o TSE considerou Lula inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. Fernando Haddad assumiu a campanha presidencial e foi para o segundo turno contra Bolsonaro.

A fala de Lula faz parte de um conjunto de cartas respondidas pelo ex-presidente de sua cela para o jornalista Kennedy Alencar.

O conteúdo completo estará disponível em um documentário chamado “What happened to Brazil…”, produzido pela rede de notícias britânica. O filme está previsto para ir ao ar em 12 de janeiro de 2019.

Sérgio Moro

Na carta, o ex-presidente também insiste que é inocente das acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex em Guarujá (SP), investigado pela Operação Lava Jato.

Para o petista, sua condenação foi motivada por interesses políticos do ex-juiz federal Sérgio Moro.

“Fui condenado por ser o presidente de maior sucesso no Brasil e o que mais fez pelos pobres”, escreveu. “Moro sabia que, se agisse de acordo com a lei, teria que me absolver e eu seria eleito presidente de novo”, continuou.

Lula acrescenta ainda que o futuro ministro “fez política e não justiça, e agora se beneficia disso”, em referência à participação de Moro como Ministro da Justiça no governo Bolsonaro.

Bolsonaro respondeu

Em seu Twitter, o presidente eleito ironizou a entrevista concedida por Lula. “Só não concorri com Lula porque ele está preso, condenado por corrupção”.

A postagem já tem 60 mil curtidas e 12 mil compartilhamentos.