Bolsonaro vai encontrar defensor do “Escola sem Partido”

Brasília – O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a afirmar na manhã desta quinta-feira, 22, que ainda não há definição sobre o Ministério da Educação e que vai conversar nesta quinta-feira com o procurador regional da República do Distrito Federal, Guilherme Shelb.

Shelb é abertamente defensor do projeto Escola Sem Partido e já se posicionou favorável ao tema em comissão especial sobre o assunto em 2017. Ele também afirma ser contra “discussão de gênero” nas escolas.

O nome de Shelb poderia agradar a bancada evangélica, que reagiu à notícia de que o educador Mozart Neves, do Instituto Ayrton Senna, considerado mais moderado, já havia sido escolhido para a pasta da Educação. Bolsonaro chamou a informação de “fake news”. “Converso com todo mundo. Nem sei se ele (Mozart) estará aqui hoje, mas, se estiver, vou conversar. Precisamos ter um bom nome técnico”, disse o presidente eleito.

Bolsonaro passou a noite na Granja do Torto e ainda não sabe se ficará lá até a posse. Disse que a escolha será tomada pela mulher, Michelle. Segundo ele, a futura primeira-dama “manda mais do que pensam, ela que vai decidir”. O militar da reserva afirmou, ainda, em tom de brincadeira, que poderiam até morar no bairro Ceilândia, onde Michelle nasceu.