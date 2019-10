Bolsonaro se reúne com ministro sobre manchas de óleo nas praias do NE

O presidente Jair Bolsonaro se reúne com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para tratar do monitoramento da situação das praias do Nordeste, de acordo com informação da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.

Manchas de óleo de origem ainda desconhecida atingiram diversas praias do Nordeste desde setembro. Já são mais de 132 locais atingidos e de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais de 100 toneladas de borra de petróleo já foram recolhidas.

No domingo, 6, o governo de Sergipe decretou estado de emergência devido ao aumento de danos ambientais causados pelo combustível.

No dia 4 de outubro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou um balanço com a informação de que 124 localidades haviam sido atingidas e 59 municípios de 8 Estados da região foram afetados.

Doze animais foram atingidos pela substância, sendo onze deles tartarugas marinhas, e oito deles morreram. A substância é petróleo cru, segundo análise do órgão, mas o tipo identificado não é produzido no Brasil.