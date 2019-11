Bolsonaro se nega a comentar aumento de desmatamento na Amazônia

Brasília — O presidente Jair Bolsonaro se recusou a comentar o aumento de quase 30% no desmatamento na Amazônia este ano e disse que o governo não daria publicidade a seus atos.

Ao ser questionado ao chegar para uma cerimônia de troca da bandeira em frente ao Palácio da Alvorada, na manhã desta terça (19), Bolsonaro afirmou que o desmatamento era recorde “quando Dilma (Rousseff, ex-presidente) era ministra”, no que foi corrido por um assessor de que a ministra era Marina Silva.

“Não, não pergunta (para mim) não. Pergunta para o Ricardo Salles, que está ali” disse, referindo-se ao atual ministro do Meio Ambiente.

Ao ser perguntado se ele mesmo tinha conversado com Salles e se o governo iria anunciar alguma medida, o presidente afirmou que conversara, sim, mas que havia sido uma fala “reservada” e não iria revelar seu teor.

“Eu não posso conversar reservadamente com o ministro e abrir para vocês aqui”, disse. “Seria antiético. Nós não queremos publicidade de nada que fazemos, queremos solução.”

O dados do sistema Prodes, que mede o desmatamento em 12 meses, de agosto de 2018 a julho de 2019, mostrou um crescimento de 9.762 km² no desmatamento no período, o maior desde 2008 e o maior percentual de crescimento entre dois períodos na última década.

O governo tem sido cobrado por ambientalistas por não ter anunciado nenhuma medida efetiva junto com os dados, além de anunciar uma reunião com os governadores dos Estados da Amazônia Legal para a próxima quarta-feira.