Bolsonaro se diz “consternado” com incêndio em CT do Flamengo

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro disse estar “consternado” pelo incêndio que nesta sexta-feira deixou pelo menos dez mortos no Ninho do Urubu, o Centro de Treinamentos (CT) do Flamengo situado na zona oeste do Rio de Janeiro, e se solidarizou “com a dor dos familiares, neste momento de luto”.

O desastre ocorreu durante a madrugada no CT do clube e, segundo as primeiras informações oficiais, as vítimas são funcionários e jogadores da base do clube.

Segundo uma nota divulgada pela presidência, Bolsonaro lamentou a perda de “jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais”.

Nota da Presidência da República, via Secretaria Especial de Comunicação, sobre o incêndio no Ninho do Urubu. Que Deus conforte seus familiares!

Bolsonaro está internado no hospital Albert Einstein em São Paulo, onde foi operado para retirar a bolsa de colostomia que foi colocada em setembro, depois que ele foi esfaqueado na região abdominal durante a campanha eleitoral no ano passado.

O vice-presidente Hamilton Mourão, que é torcedor do clube, também expressou sua dor pela tragédia no Twitter, onde escreveu “Força Flamengo” e pediu um “toque de silêncio”.

Mourão disse estar “profundamente triste” com a tragédia e, como “torcedor e esportista”, também transmitiu sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao clube e à “Nação Rubro-Negra”, em referência aos torcedores da equipe.

Segundo fontes oficiais, o incêndio aconteceu em um dos alojamentos do Ninho do Urubu, onde dormiam jogadores da base do Flamengo, todos menores de 18 anos.

Os bombeiros controlaram o incêndio, mas ainda não puderam determinar as causas do desastre, nem identificaram as vítimas.

A tragédia ocorreu um dia depois que o Rio de Janeiro sofreu com um forte temporal de chuva e vento que deixou seis mortos, provocou inundações, deslizamentos de terra e queda de árvores, além de danos a veículos e imóveis.

A zona oeste, onde fica o CT do Flamengo, foi uma das mais atingidas pela tempestade.