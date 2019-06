Bolsonaro recua e oficializa nova embaixadora venezuelana no Brasil

Brasília —O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira a credencial de embaixadora venezuelana María Teresa Belandria, representante no país do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, em um recuo depois que o governo havia retirado o convite à enviada do líder de oposição.

A confirmação da apresentação da credencial por Belandria ocorreu pouco antes do início de cerimônia no Palácio do Planalto, às 10h30. Belandria foi a primeira da lista de nove novos embaixadores, e não falou com a imprensa.

A decisão de incluir a embaixadora venezuelana na cerimônia foi tomada na noite de segunda-feira por Bolsonaro em reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, de acordo com uma fonte.

Na semana passada, o porta-voz da Presidência, Otavio Rêgo Barros, chegou a afirmar que a recepção dela estava em aberto e esperando o momento oportuno.

O governo havia decidido desconvidar a representante no Brasil de Guaidó da cerimônia de entrega de credenciais diplomáticas, à medida que os militares — que compõem cerca de um terço do gabinete de Bolsonaro — têm sido cautelosos em provocar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.