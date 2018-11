Bolsonaro recebe João Doria no fim da tarde no gabinete da transição

Brasília – O governador eleito do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), deve finalmente se encontrar com o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL). O encontro será nesta quarta-feira, 7, no Gabinete da Transição Governamental, localizado no CCBB, em Brasília – e deve ocorrer no fim do dia, depois das 16h30.

Durante a campanha eleitoral, o ex-prefeito de São Paulo declarou apoio a Bolsonaro e tentou receber o apoio de volta do então presidenciável do PSL, mas conseguiu apenas uma declaração do vice na chapa, o general Hamilton Mourão. Para ganhar votos, o tucano lançou, inclusive, o carimbo “BolsoDoria”.