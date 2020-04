Bolsonaro recebe imagem de santa e fará videoconferência com religiosos

O presidente Jair Bolsonaro começou o domingo de Páscoa recebendo uma imagem de Santa Paulina – a primeira religiosa brasileira canonizada pela Igreja Católica. À tarde, o chefe do Planalto participa de uma cerimônia por videoconferência com líderes religiosos.

O presente foi dado pelo deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC), natural de Nova Trento, cidade catarinense que tem a santa como padroeira. “Ele está bem preocupado com a situação do desemprego”, disse o parlamentar ao Broadcast Político após a visita no Palácio da Alvorada, residência de Bolsonaro.

Durante a pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro tem feito questão de reforçar preocupação com o cenário econômico e contrariado orientações do Ministério da Saúde sobre o isolamento social.

Conforme o Estadão noticiou, pesquisa do instituto Locomativa indica que metade dos brasileiros perderam renda desde a escalada da crise sanitária do novo coronavírus, em meados de março.

Na agenda oficial, Bolsonaro não tem compromissos oficiais. Ao receber o deputado, o chefe do Planalto usava uma camiseta do clube gaúcho Esportivo.

O vice-presidente Hamilton Mourão, por sua vez, usou a manhã do domingo para andar de bicicleta no entorno dos palácios Jaburu e Alvorada.

