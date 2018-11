Bolsonaro recebe embaixador do Peru, técnicos e ministros da transição

Pela quarta vez em Brasília, desde que foi eleito para a Presidência da República, Jair Bolsonaro recebeu hoje (27) pela manhã o embaixador do Peru, Vicente Rojas. Nas vindas a Brasília, Bolsonaro se reúne com ministros confirmados e técnicos da equipe de transição, e também com os diplomatas estrangeiros. Ele já conversou com os embaixadores dos Estados Unidos, China, Itália, entre outros.

O presidente eleito chegou por volta das 10h no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete de transição e não deu declarações. Ele passou a maior parte da manhã se revezando em reuniões com a equipe de técnicos e ministros já confirmados.

Pelo menos nove nomes do primeiro escalão de seu governo tiveram atividades e conversas também no primeiro andar do CCBB: Tereza Cristina (Agricultura), Sergio Moro (Justiça), Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Guedes (Economia), Azevedo e Silva (Defesa), Ernesto Araújo (Itamaraty) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde).

A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), confirmada para a Agricultura, reuniu-se com Pedro Parente, presidente da BRF e ex-presidente da Petrobras. Não foram divulgados detalhes do encontro.

Os trabalhos da transição estão sob coordenação do ministro extraordinário, Onyx Lorenzoni, confirmado para a Casa Civil.

Bolsonaro volta para o Rio amanhã (28). A expectativa é que ainda esta semana sejam definidos os nomes para os ministérios do Meio Ambiente, de Infraestrutura, do Esporte, de Direitos Humanos, Mulheres, Minorias e Desenvolvimento Social e o de Minas e Energia.