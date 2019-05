Bolsonaro recebe apoiadores, mas não fala sobre anistia a partidos

Brasília – O presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprimentou e tirou fotos com um grupo de cerca de 30 simpatizantes ao deixar o Palácio da Alvorada, no início da tarde desta sexta-feira (17).

Após viagem aos Estados Unidos, Bolsonaro chegou a Brasília no início do dia e passou a manhã em casa, sem compromissos oficiais.

Questionado diversas vezes por jornalistas, o presidente não respondeu se vai sancionar ou vetar o projeto de lei que anistia multas aplicadas a partidos políticos.

Neste momento, ele está no Palácio do Planalto e a única reunião oficial prevista até o momento é com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.