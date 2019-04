Bolsonaro reage à notícia sobre possível demissão de Araújo: “kkkk”

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro reagiu nesta sexta-feira (12) a uma notícia do Radar de VEJA, informando que ele estaria irritado com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e avaliaria sua permanência na pasta.

De acordo com o blog, os motivos para o descontentamento seriam as seguidas demissões na Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

“O capitão acha que Araújo se deixa levar muito pela sua ‘protegida’, Leticia Catelani”, escreveu Mauricio Lima, responsável pelo Radar.

Assim que a notícia foi vinculada no Twitter oficial do blog, Bolsonaro usou seu perfil para dar uma resposta que, aparentemente, já se tornou padrão: “kkkkkkkkkk“.

A reação do presidente é a mesma de domingo passado, quando uma pesquisa do Datafolha revelou a percepção da população sobre sua inteligência.

Kkkkkkkkkk — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 12, 2019

Demissões e crises no Itamaraty

Desde que assumiu o Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo foi alvo de muitos embates e polêmicas. As mais recentes envolvem as crises na Apex-Brasil e a demissão de Sérgio Silva do Amaral da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.

Nesta semana, o Itamaraty informou a demissão de Mário Vilalva, presidente da Apex. Sua saída foi considerada uma vitória de Araújo em uma disputa travada com militares por poder na agência.

Vilalva foi o segundo presidente da Apex a ser demitido pelo governo Jair Bolsonaro. O primeiro foi Alexandre Carreiro, demitido ainda em janeiro, depois de entrar em conflito com diretores indicados por Araújo. O diplomata classificou a demissão como “golpe”.

Quem é Leticia Catelani

Conhecida na rede bolsonarista, Letícia Catelani é chamada de protegida do chanceler por Mario Vilalva.

Letícia é diretora de negócios da Apex. De acordo com entrevista de Vilalva à Piauí, ela paralisa todos os negócios da agência e bloqueia todos os projetos, causando enorme prejuízo às empresas brasileiras.

Além disso, ela é muito próxima do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Ambos fizeram aula de tiro juntos e defendem as ideias de Olavo de Carvalho.