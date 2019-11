Bolsonaro quer prova do Enem que reconheça “família” e “Estado brasileiro”

Goiânia — O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta sexta-feira, 8, que deseja inserir questões em provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que “reconheçam” a família, o “valor” do Estado brasileiro e não tenham ideologia política e de gênero. Bolsonaro afirmou ainda querer que seja cobrado nas escolas aquilo que os “pais querem” e que interessa ao Brasil.

“Queremos colocar nessas provas do Enem matérias onde a grande maioria reconheça a família. Reconheça o valor do Estado brasileiro. Respeite as crianças na sala de aula. Sem ideologia política ou de gênero. Queremos que a garotada estude, sim. Sabendo que o que lhes será cobrado neste será aquilo que os pais querem. E aquilo que interessa ao Brasil”, disse Bolsonaro.

Ele discursou em evento em Goiânia, capital de Goiás, para entrega de 214 ônibus escolares a 133 municípios do Estado. A compra dos automóveis custou R$ 43,3 milhões, segundo o Ministério da Educação.

O presidente disse que conversou com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre mudar o conteúdo de livros didáticos. Segundo presidente, as novas edições devem ser entregues principalmente em 2021.