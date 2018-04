Bolsonaro promete “presentear” Itália com Battisti

São Paulo — O pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Social Cristão (PSC), Jair Bolsonaro, prometeu nesta quarta-feira (18) “presentear” o governo da Itália com a extradição de Cesare Battisti. A informação é do site “Poder360”.

“No ano que vem vou mandar um presente para vocês: o Cesare Battisti”, disse Bolsonaro durante um almoço com 15 embaixadores de países europeus, incluindo o da Itália, e o dos Estados Unidos.

Battisti foi condenado à prisão perpétua em seu país por quatro assassinatos ocorridos na década de 1970 e envolvimento com o terrorismo.

A Itália tenta novamente obter sua extradição, mas, durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-guerrilheiro comunista recebeu asilo no Brasil.

No entanto, a administração de Michel Temer já aceitou entregá-lo a Roma, mas precisa aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre se o presidente pode ou não reverter a decisão do petista.

Na última terça-feira(17), o italiano virou réu no território brasileiro por falsidade ideológica e teve de entregar seu passaporte às autoridades. Ele também responde a um processo por evasão de divisas, depois que foi preso tentando entrar na Bolívia com o equivalente a mais de R$20 mil em moeda estrangeira.

Durante o encontro ocorrido na sede da embaixada da Espanha, em Brasília, o deputado do Rio de Janeiro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenções de votos, atrás apenas de Lula, também falou sobre como será o seu governo caso vença o pleito.