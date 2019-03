Bolsonaro ataca blocos de Carnaval em post obsceno; internautas reagem

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro publicou na noite desta terça-feira (5) um vídeo com conteúdo escatológico e pornográfico em sua conta no Twitter, envolvendo as festividades de Carnaval.

A gravação, feita durante um bloco de rua de São Paulo, mostra um homem dançando sobre um ponto de táxi após introduzir o dedo no próprio ânus. Na sequência, surge outro rapaz que urina na cabeça do que dançava.

Na publicação, o presidente escreveu que não se sente “confortável em mostrar”, mas diz que tem “que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões [conclusões]”.

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 5, 2019

A repercussão inicial do conteúdo foi negativa. Muitos internautas pediram que a postagem fosse denunciada como imprópria ou ofensiva. Depois do post do vídeo, Bolsonaro compartilhou cinco outros tuítes com conteúdos neutros.

Nem o Twitter nem o presidente excluíram a postagem, mas foi colocado um aviso de que a mídia “pode conter material sensível”.

Além de terem considerado a publicação imprópria, usuários ainda afirmam que o Carnaval é uma das festas mais tradicionais do Brasil, com riqueza de cultura e de tradições. Para eles, o caso foi isolado e não deveria ter sido compartilhado pelo presidente.

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/rg43X5tWIv — Bruxa de Yale (@Ro_anna) March 6, 2019

Ok Bolsonaro, ñ adianta ficar criado distrações com postagens toscas do nivel da 5° série. Vamos trabalhar? O q vc já está propondo pra enfrentar:

Desemprego d 14M de brasileiros?

60K homicidios ano?

63M com o nome sujo no SPC/Serasa?

Ñ se esconda. Vc é o presidente! — Alexandre Gonçalves (@contraexejegue) March 6, 2019

Repercussão

Na manhã desta quarta-feira (6), a polarização tomou conta do Twitter. Na rede social, três trending topics (assuntos do momento) se referem ao tema: “#ImpeachmentBolsonaro”,” #BolsonaroTemRazão” e “#goldenshowerpresident”.

Em relação ao pedido de impeachment, os usuários citam a lei 1.070 (lei do impeachment) da Constituição Federal. O argumento principal é de que o presidente cometeu um crime contra a probidade na administração por “proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo”, item no qual esse tuíte com o vídeo obsceno se encaixaria.

#ImpeachmentBolsonaro

CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A PROBIDADE NA ADMINISTRAÇÃO Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração: 7 – proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo. — daniel valença (@danielvalenca1) March 6, 2019

Só pra lembrar que por Decreto do próprio Bolsonaro, seu perfil é oficial da presidência da República, isto é do Governo.

Portanto, cometeu crime de responsabilidade. Tenho convicção.#ImpeachmentBolsonaro pic.twitter.com/A3Zau9QWHw — Tiago de Paula (@_tiagodepaula) March 6, 2019

Com a repercussão negativa da postagem, apoiadores do presidente subiram a hashtag #BolsonaroTemRazão, afirmando que o presidente “apesar quis mostrar a realidade do país”.

Isso é atentado ao pudor, temos que denunciar, fazer denúncias em massa!!#BolsonaroTemRazão pic.twitter.com/O3QKa8no0R — Caminhoneira 🚛🚚 (@KelyBarrelin) March 6, 2019

Já a hastag #goldenshowerpresident tem diversas postagens estrangeiras, algumas de jornalistas correspondentes no Brasil. Golden shower é um termo usado quando um parceiro urina no outro.

“‘What’s a golden shower,’ the leader of the world’s 4th largest democracy asked on Wednesday morning hours after trying to silence his carnival critics by tweeting a pornographic video he claimed was a fair representation of his country’s most important cultural institution…” — Tom Phillips (@tomphillipsin) March 6, 2019

Did he really just tweet that? No, not trump. Someone else, further south. — Gabriel Elizondo (@elizondogabriel) March 6, 2019

O próprio presidente Bolsonaro, nesta manhã, publicou mais um tuíte sobre o assunto, perguntando o que é a prática.