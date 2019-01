Bolsonaro posta no Instagram primeira foto oficial com faixa presidencial

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro divulgou na tarde desta quinta-feira (10), em sua conta no Instagram, a sua primeira foto oficial com a faixa presidencial.

A autoria da foto não foi identificada. É a primeira vez que a imagem, um dos marcos da liturgia de posse do cargo de presidente, é divulgada primeiramente nas redes sociais.

A única constante entre as fotos dos presidentes é a presença da faixa, o que deixa espaço para escolha de poucos detalhes, como o fundo e a expressão facial.

Bolsonaro escolheu mostrar a bandeira desfocada no fundo, com um meio sorriso e um broche também com a bandeira do país.

A foto da ex-presidente Dilma Rousseff, mais sorridente, não trazia a bandeira e tinha como cenário os arcos do lado de fora do Palácio do Planalto.

Já a foto de Michel Temer mostrava um céu azul e destaque no lema “Ordem e Progresso” da bandeira, que também era o slogan do governo.