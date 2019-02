Bolsonaro poderá ter alta já na quarta-feira, indica porta-voz

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro poderá ter alta já na quarta-feira, mas ainda depende de avaliação médica, disse nesta terça-feira o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros.

“A partir de amanhã ele estará em condições de ter alta”, disse o porta-voz à Reuters. “Vai depender da avaliação médica.”

Bolsonaro está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 27 de janeiro, véspera da cirurgia para remoção de uma bolsa de colostomia, usada após ser esfaqueado durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado.

A previsão inicial era de que ele ficasse internado 10 dias, mas a necessidade de tratamento com antibióticos e depois o diagnóstico de uma pneumonia estenderam o período de permanência no hospital.

Apesar de estar hospitalizado, Bolsonaro ficou afastado da Presidência apenas nas primeiras 48 horas após a cirurgia.

Boletim médico

Segundo boletim divulgado hoje (12) pelo Hospital Israelita Albert Einstein, Bolsonaro mantém boa evolução clínica, sem dor nem febre, e pneumonia em processo de cura. Na semana passada o presidente foi diagnosticado com pneumonia.

Bolsonaro continua recebendo dieta sólida leve – iniciada ontem – e suplemento nutricional, com boa tolerabilidade e prossegue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados com períodos de caminhada. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas.

O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo disse à Agência Brasil que a equipe médica ainda não tomou a decisão de quando será a alta do presidente em razão dos medicamentos e exames que estão sendo realizados. No entanto, ele disse que o presidente está muito bem de saúde e que a previsão é que Bolsonaro saia do hospital ainda esta semana.

Na manhã de hoje, Bolsonaro se alimentou com torrada, fruta cozida e chá. No almoço, foram servidas sopa, massa à bolonhesa e fruta cozida.