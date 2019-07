Bolsonaro diz que pode indicar filho Eduardo para embaixador nos EUA

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (11) que pode indicar o seu filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Em entrevista coletiva após a posse do novo diretor da Abin, o presidente disse que Eduardo “daria conta do recado” pois fala inglês e espanhol com fluência e tem uma relação boa com a família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Imagina o filho do Macri [Maurício Macri, presidente da Argentina] aqui como embaixador da Argentina. Teria tratamento diferenciado. Está no meu radar, sim, e, no meu entender, poderia ser uma pessoa adequada”, completou, segundo relatos da imprensa.

Ele assinalou que a decisão estava agora com o filho, que precisaria renunciar ao mandato e casou há poucas semanas. Uma eventual nomeação também precisaria ser aprovada pelo Senado após sabatina.

O site Brazil Journal havia reportado mais cedo que a nomeação aconteceria nas próximas horas, de acordo com uma fonte com acesso direto ao Planalto.

O timing teria a ver com o fato de que Eduardo completou ontem 35 anos, a idade mínima para ocupar o cargo de embaixador.

O deputado, que está em seu segundo mandato, é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

A vaga de embaixador nos EUA está aberta desde abril, quando Sergio Amaral, que está no Itamaraty desde 1971, foi transferido de volta para Brasília.

O presidente Bolsonaro já visitou os EUA duas vezes em pouco mais de seis meses de mandato e a aproximação com o país é uma das marcas de sua política externa.

Na primeira visita, Eduardo participou ao lado do pai em encontro com Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca.