Bolsonaro: voto impresso e sem golpe

Horas após defender a instauração do voto impresso no Brasil para evitar processos eleitorais conturbados como o que culminou com a renúncia de Evo Morales, Jair Bolsonaro voltou a comentar a queda do chefe de Estado boliviano desde 2006. Em entrevista ao jornal O Globo, questionado se a saída de Evo foi um golpe, o presidente brasileiro declarou que a palavra golpe é usada pela esquerda “quando perdem”. “A palavra golpe é usada muito quando a esquerda perde, né? Quando eles ganham, é legítimo. Quando eles perdem, é golpe. Eu não vou entrar nessa narrativa deles aí. A esquerda vai falar que houve golpe agora”, disse Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, afirmou neste domingo, 10, no Twitter que houve um “golpe de Estado” na Bolívia. Lula afirmou que o presidente Evo Morales foi obrigado a renunciar.

Huck nega carona a Lula

Em vídeo publicado em suas redes sociais na noite de sábado (9), o apresentador Luciano Huck explicou que, embora seja dono do jato que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Curitiba a São Paulo, não foi ele quem emprestou a aeronave. De acordo com Huck, a aeronave faz parte da frota de uma parceira, a Icon Táxi Aérea, e é utilizada por ela em alugueis para terceiros. Foi em jato da Icon, propriedade de Huck e de sua esposa Angélica, que Lula chegou a São Paulo, no sábado, depois de deixar a prisão em Curitiba. Lula foi solto na sexta-feira (8) após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que voltou a restingir as prisões em segunda instância.

Tiro em protesto em Hong Kong



Um policial atirou em um manifestante encapuzado durante enfrentamentos na manhã de segunda-feira em Hong Kong (noite de domingo, 10, no Brasil), em um evento transmitido ao vivo pelo Facebook, e uma fonte policial confirmou que munição letal foi disparada no local. Hong Kong tem sido sacudida nos últimos cinco meses por enormes manifestações, com enfrentamentos cada vez mais violentos entre manifestantes e policiais. As tensões aumentaram ainda mais depois da morte de um estudante de 22 anos, Alex Chow, que caiu em um estacionamento de vários andares no começo de novembro durante um destes confrontos. Embora as circunstâncias da morte de Chow permaneçam desconhecidas, trata-se do primeiro estudante a morrer desde o começo das manifestações na antiga colônia britânica.

Sánchez vence sem maioria na Espanha

O atual primeiro-ministro e líder socialista espanhol, Pedro Sánchez, liderou, sem maioria absoluta, as eleições legislativas deste domingo, 10, na Espanha. O partido de extrema-direita Vox tornou-se a terceira força do parlamento, que deve permanecer bloqueado já que não será possível formar coalizão para governar. Segundo o jornal espanhol El Pais, com cerca de 96% dos votos contados, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) de Sánchez é o vencedor com 120 cadeiras das 350 da Câmara Baixa, três a menos do que havia conquistado nas eleições de abril.O Vox teve o maior crescimento, capitalizado pela crise da Catalunha, somando 52 assentos, mais do que o dobro em comparação aos 24 conquistados em abril. O conservador Partido Popular (PP) também ganhou espaço, passando de 66 assentos para 88, enquanto o Cidadãos, partido de centro-direita liberal, foi pulverizado, caindo de 57 deputados para somente 10. A esquerda radical do Podemos ficou com 35 deputados e sua cisão Mais País entra na Câmara com 3 cadeiras.

Nova Constituição no Chile

O governo chileno anunciou na noite deste domingo (10) o início do processo para uma nova Constituição através de um “Congresso Constituinte”, com ampla participação cidadã e um plebiscito que o ratifique, uma manobra que atende a uma das principais demandas surgidas nos protestos sociais. O ministro do Interior, Gonzalo Blumel, confirmou o anúncio após uma reunião na casa do presidente Sebastián Piñera com os líderes do Chile Vamos, coalizão política que reúne quatro partidos de centro-direita e direita, que até agora eram os mais reticentes a uma mudança profunda da Carta Magna, herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-90).

Irã anuncia campo gigante

O presidente do Irã, Hassan Rohani, anunciou neste domingo (10) a descoberta de “um novo grande campo petrolífero” no sudoeste do país, com reservas de 53 bilhões de barris de petróleo. O campo fica na província do Khuzistão e tem 2,4 mil quilômetros quadrados de área e 80 metros de profundidade, segundo um comunicado divulgado na página da presidência do país. Em discurso para centenas de pessoas na cidade de Yazd, no sul do país, Rohani afirmou que o campo alcança desde a cidade de Bostan à de Omidieh. “Os Estados Unidos devem saber que o Irã é um país rico e, apesar das sanções cruéis, os trabalhadores e engenheiros iranianos descobriram um novo campo petrolífero”, anunciou, além de provocar o governo americano.