Bolsonaro: pedidos de novos radares em rodovias federais serão cancelados

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para dizer que decidiu cancelar as instalações de radares eletrônicos em rodovias federais e que os contratos serão revisados para avaliar a real necessidade.

Segundo Bolsonaro, a medida veio após revelação do Ministério da Infraestrutura de que há pedidos prontos para mais de 8 mil novos radares. “Sabemos que a grande maioria destes têm o único intuito de retomo financeiro ao estado.”

Ao renovar as concessões de trechos rodoviários, revisaremos todos os contratos de radares verificando a real necessidade de sua existência para que não sobrem dúvidas do enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 31, 2019

De acordo com o presidente, ao renovar as concessões de trechos rodoviários todos os contratos de radares serão revisados,”verificando a real necessidade de sua existência para que não sobrem dúvidas do enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista.”