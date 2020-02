Bolsonaro pede a ministros que não comentem sobre vídeo contra Congresso

BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro pediu a seus ministros que evitem fazer comentários sobre o compartilhamento do vídeo convocando a população para atos contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). A orientação geral é para que foquem nas pautas de governo e não estendam as discussões contra o Congresso.

Mais cedo, em suas redes sociais, Bolsonaro minimizou o compartilhamento das mensagens dizendo ter apenas trocado mensagens com amigos pelo celular e as considerou de “cunho pessoal”. O presidente não fez referência direta ao episódio.

Na publicação, Bolsonaro também afirma que usa suas redes sociais para manter “uma intensa agenda de notícias não divulgadas por parte da imprensa tradicional”. O presidente ainda acrescentou que “qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República”.

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, saiu em defesa do presidente alegando que o vídeo não fala do Congresso, apenas manifesta apoio ao governo.

No filme de um minuto e meio compartilhado pelo presidente pelo Whatsapp não há menção direta ao Congresso ou ao Supremo Tribunal Federal (STF). São exibidas imagens de protestos em Brasília na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Com o Hino Nacional ao fundo, um narrador pergunta logo no início: “Por que esperar pelo futuro se não tomarmos de volta o nosso Brasil?”. Procurada, a Secretaria de Comunicação da Presidência informou que não vai se manifestar.

A narração segue com imagens da posse de Bolsonaro, do momento da facada, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG), e de suas passagens pelo hospital. “Basta”, diz o narrador em outro trecho. “O Brasil só pode contar com você. O que você pode fazer pelo Brasil? O poder emana do povo. Vamos resgatar o nosso poder. Vamos resgatar o Brasil.”

Embora não haja referência ao Congresso ou ao STF no vídeo, a peça deixa explícita a chamada para os atos que têm sido convocados também como protesto contra as duas instituições.

Amigo do presidente, o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) confirmou ao GLOBO ter recebido o vídeo de Bolsonaro. Os atos foram marcados por apoiadores do presidente em defesa do governo, dos militares e contra o Congresso. A mobilização ganhou força na semana passada, após o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, ter atacado parlamentares, acusando-os de fazer “chantagem”.

Na ocasião, revelada pelo GLOBO, Heleno falava sobre a pressão do Congresso para derrubar os vetos do presidente ao orçamento impositivo e controlar parte dos recursos de 2020. O ministro ainda orientou o presidente a "convocar o povo às ruas".