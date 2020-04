Bolsonaro pede à Índia para manter envio de insumos de cloroquina

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado, 04, em publicação no Twitter, que pediu apoio do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina.

Bolsonaro, assim como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem defendido o uso da hidroxicloroquina como forma de tratamento para o novo coronavírus, apesar de ainda não haver eficácia comprovada do uso do medicamento.

No Brasil, o Ministério da Saúde aprovou protocolo de utilização apenas para pacientes hospitalizados em estado grave.

“Neste sábado, em contato com o Primeiro-Ministro da Índia, @narendramodi, solicitei apoio na continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina. Não mediremos esforços para salvar vidas”, afirmou Bolsonaro, em sua conta no Twitter.