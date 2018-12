Brasília – O presidente eleito Jair Bolsonaro realizará exames médicos no hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, na manhã de quinta-feira, disse à Reuters nesta terça-feira uma fonte com conhecimento do assunto.

No mês passado, Bolsonaro passou por uma bateria de exames na expectativa de que pudesse realizar a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia que usa desde o atentado em setembro. Mas os exames mostraram “inflamação do peritônio e processo de inflamação entre as alças intestinais”, fazendo com que a equipe médica decidisse adiar o procedimento.

A princípio, a nova data para a cirurgia seria 20 de janeiro. Em setembro, Bolsonaro sofreu um ataque a faca durante evento da campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG) e passou pela colostomia, carregando junto ao corpo desde então uma bolsa que liga trechos de seu intestino.

No sábado passado, após ter se sentido mal na véspera, o que o colocou de repouso por recomendação médica, Bolsonaro disse que faria exames esta semana e, por ele, preferia ser operado já se houver condições para isso.

“Se o doutor Macedo achar na quinta-feira que estou em condições, posso baixar logo”, disse o presidente eleito a jornalista, referindo ao médico Antonio Macedo, da equipe que tem cuidado dele desde setembro.

“Eu gostaria de não ficar uma semana baixado depois, em janeiro”, acrescentou, ao citar ainda a possível ida ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, como um dos motivos para mudar a data da cirurgia.