Bolsonaro passa bem e novo boletim médico sai às 17h

O presidente Jair Bolsonaro fazia caminhada por volta das 11h30 desta manhã. Ele tomou chá e comeu gelatina.

É esperado que Bolsonaro realize ainda hoje sessão de fisioterapia, também como parte do processo de recuperação após ter passado por uma cirurgia no fim de janeiro para retirada da bolsa de colostomia, informou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Ainda de acordo com o Planalto, estão com Bolsonaro a primeira-dama Michelle e seu filho Carlos, vereador no Rio de Janeiro pelo PSL.

O Hospital Israelita Albert Einstein vai divulgar boletim médico às 17h deste sábado com informações atualizadas sobre o estado de saúde do presidente.

Por enquanto não há previsão de compromissos oficiais do presidente para hoje, amanhã e segunda-feira.