Bolsonaro passa a manhã na Granja do Torto e tomará posse à tarde

A poucas horas da cerimônia de posse, a movimentação na manhã de hoje (1º) na Granja do Torto, em Brasília, onde o presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou o Réveillon, é tranquila. Bolsonaro, na virada do ano, estava ao lado de familiares e amigos. Além da mulher e dos filhos, a mãe dele, Olinda Bonturi Bolsonaro, e irmãos se hospedaram no local.

A festa restrita refletiu o movimento na manhã desta terça-feira. Até as 9h30, não houve grandes movimentações no Torto, ao contrário da véspera da virada, quando apoiadores de Bolsonaro se concentraram na área externa da residência.

A cerimônia de posse de Bolsonaro terá início às 14h45, no horário de Brasília. O presidente eleito, quando sair da residência do Torto, participará do cortejo presidencial da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional. No Congresso, Bolsonaro participará da sessão solene de posse.

Em seguida, haverá a execução do Hino Nacional, com salva de tiros e revista de tropas. Depois, o cortejo seguirá do Congresso Nacional ao Palácio do Planalto, onde ocorrerá a entrega da faixa presidencial.