Bolsonaro participa de jantar com embaixadores de países árabes

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro participa na noite desta quarta-feira, 10, de um jantar com embaixadores de países árabes na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília. O evento foi organizado pela CNA e pelo Ministério da Agricultura a fim de desfazer mal-estar gerado pela viagem do presidente a Israel, no início do mês.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o chanceler Ernesto Araújo estão entre os presentes. Um dos filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também chegou ao local. Eduardo é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Dos 41 embaixadores convidados, 36 vieram. Os embaixadores dos Emirados Árabes, Albânia, Benin, Mali e Suriname não compareceram.