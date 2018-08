Bolsonaro optou por quem já conhece, diz Luiz Philippe de Orleans

São Paulo – Cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), Luiz Philippe de Orleans e Bragança acredita que o deputado tenha optado pela alternativa que conhece melhor.

“Eu não tive tempo de conversar com o candidato e deputado Jair Bolsonaro, ele não me conhece em profundidade, só nos encontramos umas quatro vezes, cinco vezes talvez”, explicou ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

De acordo com Luiz Philippe, ele e Bolsonaro tentaram se reunir mais vezes para conversar, o que não ocorreu. “Então ele não tem como fazer opinião sobre mim, não teve tempo de fazer opinião sobre mim e acabou optando por aquilo que acho que ele já conhece, se for esse o caso”, disse.

Na opinião do membro da família real brasileira a escolha de Bolsonaro é “totalmente plausível” dado que a vice-presidência “é um cargo de extrema confiança”.

Mourão

No início da tarde deste domingo, o presidente do PRTB, Levy Fidelix, confirmou ao Broadcast Político que o general Hamilton Martins Mourão aceitou a vaga de vice-presidente na chapa do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), na corrida ao Palácio do Planalto.

De acordo com Fidelix, o anúncio será feito oficialmente às 14h30 deste domingo, em convenção nacional do PRTB, em São Paulo.