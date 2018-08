Bolsonaro espia “cola” na mão enquanto responde Marina em debate

São Paulo – O confronto entre Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede) no segundo debate entre presidenciáveis para as eleições 2018 – transmitido na noite desta sexta-feira (17) pela Rede TV! – continua repercutindo neste sábado (18). Enquanto era questionado pela candidata do PSOL sobre igualdade salarial entre homens e mulheres, violência e armas, o ex-capitão do exército foi flagrado espiando uma cola na mão esquerda. Escritas a caneta, as palavras que ele lia eram: pesquisas, armas, Lula.

Num dos momentos mais agitados do bloco, Marina retomou um comentário polêmico feito pelo candidato sobre diferença salarial entre mulheres, dizendo que não se pode fazer vista grossa para o tema e que o papel do presidente é reparar injustiças. Bolsonaro retrucou: “Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e maconha e quer agora defender a mulher”.

“Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência (…) Você é um deputado, você é pai de família, você um dia desses pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar”, disse Marina, citando passagem da Bíblia.

Bolsonaro é líder nas pesquisas eleitorais sobre intenção de votos nos cenários em que Lula não é candidato, e é conhecido por defender o uso de armamento de fogo por civis.

