Construtoras atingem maior valor em cinco anos

A saúde financeira das empresas de construção listadas na bolsa de valores brasileira está melhorando em diversas frentes, como o lucro e o nível de endividamento, e, em conjunto, essas companhias atingiram em novembro o seu maior valor de mercado desde pelo menos 2014. É o que mostra levantamento feito pela consultoria Economatica com base nos dados de 11 incorporadoras e construtoras de capital aberto no país, como Cyrela, Eztec, Helbor e MRV. Em 21 de novembro, o valor de mercado consolidado somado dessas empresas era de 42,4 bilhões de reais. É um aumento de 17,8% em apenas um mês (em outubro esse total era de 36 bilhões de reais) e o maior valor desde pelo menos dezembro de 2014 (17 bilhões de reais), período verificado pela Economatica.

Bolsonaro não vai interferir na carne

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado 30 que não vai interferir no preço da carne bovina, que no mercado atacadista teve alta média de 22,9%. Segundo ele, é o mercado quem define o preço do produto. Ele, no entanto, disse acreditar que o preço do produto deve baixar. “Quero deixar bem claro que esse negócio da carne é a lei da oferta e da procura. Não posso tabelar, inventar. Isso não vai dar certo”, disse o presidente na chegada ao Palácio do Alvorada, após viagem a Resende (RJ), onde participou da inauguração da 8ª cascata de ultracentrífugas, na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN).

Líderes europeus tomam posse

Os novos líderes das instituições europeias reuniram-se neste domingo, em Bruxelas, para a posse da alemã Ursula von der Leyen como presidente da Comissão e do belga Charles Michel à frente do Conselho, com uma mensagem sobre o desafio climático. “Nossa responsabilidade é deixar uma União mais forte do que a que herdamos”, declarou Ursula, na presença do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, da nova presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e de Michel. A nova Comissão apresentará em 11 de dezembro suas propostas contra as mudanças climáticas, durante uma sessão extraordinária do Parlamento, na véspera de um conselho europeu, anunciou Sassoli. A alemã Ursula von der Leyen, que sucede o luxemburguês Jean-Claude Juncker, fez do “New green deal” um dos eixos prioritários de seu mandato de cinco anos.

Evo fala à Folha

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, no México. Evo afirmou que arruma a própria cama e faz seu café, e que ainda não decidiu se continuará no México ou se mudará para a Argentina, onde também tem asilo assegurado. Voltou a negar ter tentado alterar a constituição a seu favor, para se perpetuar no poder, e disse ter deixado o país sem documentos após fugir por uma trilha na mata. Evo disse que sua perda de popularidade foi provocada pelos jovens da nova classe média que não conheceram as dificuldades das gerações anteriores e têm “outras demandas”.

Trump não vai depor sobre impeachment

Ao denunciar uma investigação “injusta”, a Casa Branca anunciou no domingo à noite que recusa o convite para participar em uma audiência no Congresso dos Estados Unidos que marca o início de uma nova fase no processo de destituição contra o presidente Donald Trump. Após dois meses de investigação, a Câmara de Representantes – de maioria democrata – começa nesta semana o debate jurídico para determinar se as alegações contra o presidente são suficientemente graves para justificar uma acusação contra Trump e a abertura de um julgamento político. O Comitê Judicial da Câmara deve iniciar a avaliação do tema na quarta-feira em uma audiência com especialistas constitucionais. Trump foi convidado a participar pessoalmente, por meio de seus advogados ou enviando perguntas escritas às testemunhas.