Bolsonaro não sabe falar inglês, mas é um homem de princípios, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que confia no sucesso do governo Bolsonaro por perceber um amadurecimento do Congresso e confiar integralmente no mandatário da nação. Segundo Guedes, Bolsonaro “não sabe falar inglês, mas é um homem de bons princípios”.

“Acredito no presidente (Bolsonaro), ele é um homem de coragem, de determinação e de princípios morais”. Segundo o ministro, se preocupam com maus modos de Bolsonaro, mas “está cheio de gente por aí com ótimos modos e péssimos princípios”.

Guedes afirmou também que confia no Congresso Nacional para aprovar as matérias que o governo tem interesse, como as reformas da Previdência e Tributária, avaliando que o parlamento também amadureceu. “Somos uma sociedade em amadurecimento”, afirmou.

Os elogios de Guedes ao presidente aconteceram durante encontro na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Paulo Guedes também defendeu a nova política da Petrobras, voltada para exploração de Petróleo, e disse que reforma tributária deve ser aprovada no 2º semestre, assim como o pacto federativo.