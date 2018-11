Bolsonaro não responde sobre cancelamento de visita de comitiva ao Egito

Ao sair de almoço no Ministério da Defesa nesta tarde de terça-feira, 6, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), evitou falar sobre polêmica envolvendo o seu futuro governo e os países árabes. Em rápida fala a jornalistas, Bolsonaro não quis comentar o cancelamento de visita oficial do governo brasileiro feito pelo Egito, em resposta à ideia de Bolsonaro de mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém. Bolsonaro apenas reagiu: “Não, não. Outro assunto aí. Outra pergunta”.

Em referência às relações com o exterior, Bolsonaro disse que irá ampliar o comércio com a China e falou sobre a visita que recebeu do embaixador do país. “Estive com o embaixador da China na minha casa. Vamos ampliar o comércio. Reafirmei que não teremos qualquer comércio com viés ideológico. Não é direita nem esquerda, é a economia do Brasil que interessa. E o embaixador saiu muito bem impressionado”, disse.

Depois, o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, questionado sobre possível contingenciamento do orçamento das Forças Armadas disse, a princípio, que as Forças Armadas “fazem um trabalho prioritário”, mas, depois, ponderou que contingenciamento é “natural”. Ele ressaltou, no entanto, que eventuais cortes devem ser anunciados no início do ano para não prejudicar a programação da área.

Sobre o papel das Forças Armadas no novo governo, Bolsonaro afirmou: “Os militares nunca deveriam ter deixado de ter lugar de destaque. As Forças Armadas são guardiãs da Constituição e as Forças Armadas ocuparão lugar de destaque. Voltarão a fazer parte na mesa ministerial mesmo na informalidade”. Mais cedo, o presidente eleito disse que, segundo o seu futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, não haverá contingenciamento nas Forças Armadas.