Bolsonaro mira evangélicos em agenda política

Rio e Brasília – O deputado federal e pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ) vai se empenhar em uma agenda voltada para evangélicos nos próximos dias. Nesta quinta-feira, 26, e na sexta-feira, 27, Bolsonaro participa de dois encontros com evangélicos em Brasília. No domingo, 29, vai para Camboriú, em Santa Catarina, para o encerramento de um grande encontro de líderes evangélicos na cidade.

Bolsonaro visitará a cidade catarinense depois que um grupo de pastores viajou até Brasília e fez o convite para que ele visitasse a 36ª edição do Congresso Gideões Missionários da Última Hora. O evento pentecostal começou no dia 21, com a presença de pastores, cantores e fiéis de todo o Brasil.

O pré-candidato tem buscado uma interlocução com evangélicos porque eles têm pauta conservadora em comum. Ele justificou a ida ao evento porque “dialoga bem com esse segmento”. “Tenho uma boa entrada. Gozo da simpatia deles. Já participei de outros eventos em outros Estados do Brasil e pretendo estar em Santa Catarina agora. Todos os pastores estão lá”, disse o deputado.

Nesta quinta-feira, 26, Bolsonaro esteve num encontro do pastor Cláudio Duarte, em Brasília, com mulheres evangélicas. O pastor foca sua atuação em vídeos no YouTube, nos quais dá conselhos sobre a vida conjugal. Bolsonaro se reuniu privadamente com o pastor, que se colocou à disposição do deputado, inclusive nas redes sociais.

Bolsonaro tem formação católica e se apresentava assim durante sua carreira política, mas agora tem demonstrado simpatia pela igreja evangélica. A sua mulher, Michelle Bolsonaro, que é evangélica, também deve comparecer ao evento catarinense e incentiva a ida do deputado.

O deputado declarou que a sua participação seria “como cristão” e não como pré-candidato e que ainda estava na dúvida se faria discurso. Afirmou que não estava propenso a falar. Em visita a Roraima, no início do mês, Bolsonaro lançou como pré-candidato ao Senado por seu partido o pastor da Assembleia de Deus Isamar Ramalho.

No seu discurso, o pastor comparou Bolsonaro a personagens bíblicos e afirmou que “Deus está levantando Bolsonaro para nos tirar do Egito, da escravidão”. “Deus tem uma pessoa certa para cada templo, e este é o homem para este”, disse Isamar. Já Bolsonaro afirmou que “Deus não dá nenhuma cruz que não possa carregar”. Disse ainda que é “um admirador do povo de Israel e do povo maravilhoso que lá tem”.