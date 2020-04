Bolsonaro: Mandetta fez o que, como médico, achava que devia

Logo após anunciar a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que teve uma conversa “bastante produtiva” com o médico e que ele sairia de comum acordo com o Executivo: “Mandetta fez o que, como médico, achava que devia”, disse o presidente em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

“Ao longo desse tempo, a separação cada vez mais se tornava uma realidade (…) Foi um divórcio consensual”, disse. Durante a fala do presidente, vários bairros de São Paulo registraram panelaços.

Bolsonaro ressaltou ainda que Mandetta se prontificou, como era esperado, a participar de uma transição, “a mais tranquila possivel e com a maior riqueza de detalhes”, disse. O médico oncologista Nelson Teich passará a liderar a pasta.

Pelo Twitter, Mandetta já havia anunciado a decisão do mandatário de demiti-lo. “Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde”, disse. O agora ex-ministro também agradeceu sua equipe e a sua passagem pelo Ministério. Em coletiva de imprensa, na sede da pasta, Mandetta reforçou sua defesa pela “ciência”.

Em seu discurso, Bolsonaro aproveitou para dizer também que o Executivo não poderá ser responsabilizado pelos efeitos das políticas de isolamento anunciadas nos estados. Para o presidente, que voltou a citar a palavra histeria no contexto de combate à doença, a medida deve ser flexibilizada aos poucos.

“O que conversei com o doutor Nelson é que gradativamente nós temos que voltar a normalidade. Essa grande massa de humildes não tem como ficar presa em casa. O governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo”, disse Bolsonaro. O presidente reclamou ainda do fato de não ter sido procurado pelos governadores sobre as medidas que seriam adotadas.