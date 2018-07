Bolsonaro lança candidatura

Às 12h45 deste domingo, Jair Bolsonaro foi oficialmente confirmado — por aclamação — como o candidato do Partido Social Liberal (PSL) à Presidência. O evento, contudo, não anunciou quem será o vice da chapa. Em seguida, foi chamado para discursar. Ao se levantar, fez o sinal da cruz, complemento às lágrimas que correram no início do evento, enquanto tocava o hino nacional. Em seu discurso, voltou a atacar o Partido dos Trabalhadores (PT), chamando o grupo de facção, e fez críticas à Geraldo Alckmin (PSDB). “Eu queria agradecer ao Geraldo Alckmin por ter juntado a nata do que há de pior do Brasil ao seu lado.” Até a semana passada, entretanto, Bolsonaro mantinha negociações com o PR, partido comandado pelo mensaleiro Valdemar Costa Neto e que acabou optando pelo apoio a Alckmin. Após as críticas às articulações do candidato do PSDB, ele alegou que tem o apoio de 40% dos deputados do centrão.

110 anos da imigração japonesa

Cumprindo uma agenda comemorativa dos 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses no país, a princesa Mako, da família imperial japonesa, esteve na Japan House São Paulo na manhã do domingo 22, onde conheceu as instalações da instituição ligada ao governo japonês e percorreu trecho da exposição em cartaz no local. A princesa visitou acompanhada por Angela Hirata, conselheira especial e ex-presidente da Japan House, a mostra “Aromas e Sabores” que propõe uma imersão na cultura japonesa através dos sentidos. Esta é a primeira vez que um integrante da realeza nipônica visita o centro cultural. Inaugurado em maio de 2017, ele é uma iniciativa do governo japonês para divulgar a cultura e a arte contemporâneas do país. São Paulo foi a primeira cidade a receber uma instituição do tipo. Los Angeles inaugurou uma no final de 2017 e Londres no início deste ano.

Último dia para o Fies

Termina hoje (22) o prazo para inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para vagas no segundo semestre deste ano. Serão ofertadas pelo menos 155.000 vagas, das quais 50.000 com juro zero. Os interessados podem se inscrever no site do programa na internet. Pode concorrer às vagas do Fies quem fez uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e teve média igual ou superior a 450 pontos, além de nota maior que zero na redação. O Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas que tenham avaliação positiva do Ministério da Educação.

Cuba sem comunismo?

A Assembleia Nacional de Cuba concluiu neste domingo dois dias de debates sobre o anteprojeto de reforma da Constituição, cujo conteúdo será submetido agora à consulta popular entre os próximos dias 13 de agosto e 15 de novembro. Antes serão incorporadas ao texto as modificações aprovadas durante o debate parlamentar, e não está descartado que, após a consulta popular, possam ser introduzidas novas variações ao anteprojeto de Carta Magna, que finalmente deverá ser aprovado em um referendo em uma data ainda não anunciada. Entre as novidades mais destacadas do projeto de reforma da Constituição cubana, cujo texto atual data de 1976, estão a eliminação das referências ao comunismo, o reconhecimento da propriedade privada, a instituição de um primeiro-ministro e a modificação da definição de casamento, o que abre as portas para a legalização dos casamentos homossexuais.

Uma russa no Fed

A agente russa Maria Butina teve contatos de alto nível em Washington mais amplos do que se sabia anteriormente, participando de encontros em 2015 entre uma autoridade russa visitante e duas autoridades sêniors do Banco Central dos EUA e do Departamento de Tesouro. As reuniões, reveladas por várias pessoas familiarizadas com as sessões e um relatório de um centro de estudos de Washington que as organizou, envolveram Stanley Fischer, vice-presidente do Fed na época, e Nathan Sheets, então subsecretário do Tesouro para assuntos internacionais. Acusada de conspirar para influenciar a política norte-americana em relação à Rússia, Butina viajou para os Estados Unidos em abril de 2015 com Alexander Torshin, então vice-governador do Banco Central Russo, e eles participaram de reuniões separadas com Fischer e Sheets para discutir as relações econômicas entre Rússia e EUA durante o governo do ex-presidente Barack Obama.