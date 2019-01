São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro lamentou hoje em sua conta no Twitter o assassinato do policial militar Daniel Henrique Mariotti, morto na noite deste sábado, 5. Ele foi baleado na cabeça quando tentou impedir um assalto. Bolsonaro enviou seu pesar à família do PM.

“A caça aos agentes de segurança e o massacre dos cidadãos de bem sempre foram tratados como números”, escreveu o presidente. Ele afirmou que a lei deve propiciar “garantias para que o bem vença o mal”.