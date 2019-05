Bolsonaro indica embaixadores do Brasil em quatro países, incluindo Catar

Brasília — O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado Federal, para apreciação, nomes de diplomatas para o cargo de embaixador do Brasil em quatro países. As mensagens com as indicações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 2.

Foram indicados: Claudio Raja Gabaglia Lins, para embaixador na Comunidade das Bahamas; Luiz Alberto Figueiredo Machado, para embaixador junto ao Estado do Catar; Ruy Pacheco de Azevedo Amaral, para embaixador junto ao Reino Haxemita da Jordânia; e Roberto Abdalla, para embaixador na República Helênica.