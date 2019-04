Bolsonaro indica chanceler do governo Dilma para embaixada no Egito

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do diplomata Antonio de Aguiar Patriota para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Árabe do Egito e, cumulativamente, no Estado da Eritreia. A indicação consta de mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta Terça-feira, 23.

Antonio Patriota já foi ministro das Relações Exteriores, na gestão de Dilma Rousseff, de 2011 a agosto de 2013, quando deixou o cargo depois do episódio envolvendo a fuga do senador boliviano Roger Pinto Molina para o Brasil.

Patriota também já foi representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) e embaixador nos Estados Unidos. Ele ainda serviu na Delegação Permanente do Brasil em Genebra (Suíça) e nas embaixadas em Caracas (Venezuela) e em Pequim (China). Hoje, é embaixador em Roma (Itália).

Bolsonaro também nomeou o diplomata Olyntho Vieira para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Islâmica do Paquistão e, cumulativamente, na República Islâmica do Afeganistão e na República do Tajiquistão. O decreto da nomeação está publicado no DOU desta terça.